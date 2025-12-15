Acquistato dalla società portoghese Estrela Amadora lo scorso gennaio per circa 1 milione di euro più bonus, ora il giovane talento ha un valore nettamente superiore. Il Lecce lo valuta 40 milioni di euro e non intende cederlo a gennaio durante la finestra di riparazione. Le ultime cessioni di Nikola Krstovic e Patrick Dorgu sono un esempio concreto di come il club giallorosso sia disposto a vendere i talenti solo alle proprie condizioni: quando il calciatore oggetto di corteggiamenti ha raggiunto il livello massimo.
