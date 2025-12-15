Tra i difensori che l'Inter sta seguendo per il futuro c'è anche Tiago Gabriel. Il portoghese del Lecce è finito sul taccuino di tanti dirigenti, come spiega anche il Corriere dello Sport di stamattina:

"In questa stagione l’Inter e la Juventus lo hanno già fatto seguire da alcuni osservatori, mentre all’estero sono il West Ham e il Brentford che hanno mosso i passi più concreti. Non sono però gli unici: altri club inglesi si aggiungeranno alla lista già lunga di estimatori del lusitano.