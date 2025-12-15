FC Inter 1908
CdS – Inter su Tiago Gabriel, ma il Lecce spara altissimo: condizioni chiare

Il difensore classe 2004 è l'ultima scoperta di Pantaleo Corvino che se lo coccola in questi mesi sperando di centrare la salvezza anche grazie a lui
Tra i difensori che l'Inter sta seguendo per il futuro c'è anche Tiago Gabriel. Il portoghese del Lecce è finito sul taccuino di tanti dirigenti, come spiega anche il Corriere dello Sport di stamattina:

"In questa stagione l’Inter e la Juventus lo hanno già fatto seguire da alcuni osservatori, mentre all’estero sono il West Ham e il Brentford che hanno mosso i passi più concreti. Non sono però gli unici: altri club inglesi si aggiungeranno alla lista già lunga di estimatori del lusitano.

Acquistato dalla società portoghese Estrela Amadora lo scorso gennaio per circa 1 milione di euro più bonus, ora il giovane talento ha un valore nettamente superiore. Il Lecce lo valuta 40 milioni di euro e non intende cederlo a gennaio durante la finestra di riparazione. Le ultime cessioni di Nikola Krstovic e Patrick Dorgu sono un esempio concreto di come il club giallorosso sia disposto a vendere i talenti solo alle proprie condizioni: quando il calciatore oggetto di corteggiamenti ha raggiunto il livello massimo.

