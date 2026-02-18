FC Inter 1908
Romano: "Inter, c'è un nome che faccio per giugno e che ha già dato apertura totale!"

calciomercato

Romano: “Inter, c’è un nome che faccio per giugno e che ha già dato apertura totale!”

Tra campo e mercato. L'Inter guarda anche al futuro e al mercato estivo, che vedrà i nerazzurri attivi anche per ricercare un nuovo portiere
Marco Macca
Tra campo e mercato. L'Inter guarda anche al futuro e al mercato estivo, che vedrà i nerazzurri attivi anche per ricercare un nuovo portiere, visto l'addio ormai praticamente certo di Yann Sommer.

A tal proposito, Fabrizio Romano ha detto su YouTube:

"Guglielmo Vicario è un nome che continuiamo a farvi per la porta dell'Inter da giugno. Quello di Vicario è un nome molto in alto nella lista dell'Inter. Non è un'operazione fatta, chiusa, bisogna ancora lavorare. Ma Vicario occupa una posizione alta. Quello che posso dirvi, da quello che risulta, da parte del portiere c'è un'apertura totale per l'Inter e al progetto nerazzurro".

