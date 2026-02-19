Pio Esposito e il fratello Sebastiano sono legatissimi come noto: ma l'Inter potrebbe riportare Seba a Milano? Ecco tutta la verità

Non si ferma più Pio Esposito, anche ieri il migliore dell’Inter sul campo del Bodo/Glimt, nonostante la sconfitta nerazzurra. 7 gol e 6 assist in 33 partite stagionali fin qui per l’attaccante classe 2005. 3 gol e 4 assist invece per il fratello Sebastiano al Cagliari, i due sono legatissimi come noto. Ma l’Inter potrebbe riportare Seba a Milano? A che condizioni è stato ceduto in estate?