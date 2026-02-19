Non si ferma più Pio Esposito, anche ieri il migliore dell’Inter sul campo del Bodo/Glimt, nonostante la sconfitta nerazzurra. 7 gol e 6 assist in 33 partite stagionali fin qui per l’attaccante classe 2005. 3 gol e 4 assist invece per il fratello Sebastiano al Cagliari, i due sono legatissimi come noto. Ma l’Inter potrebbe riportare Seba a Milano? A che condizioni è stato ceduto in estate?
Pio da urlo, ma l’Inter potrebbe riportare anche Sebastiano Esposito a Milano? Tutta la verità
Pio Esposito e il fratello Sebastiano sono legatissimi come noto: ma l'Inter potrebbe riportare Seba a Milano? Ecco tutta la verità
La formula ufficializzata dai due club è quella del ‘prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive’. Sky al momento della chiusura dell’operazione ha svelato che l’obbligo è fissato a 4 milioni, più il 40% sulla futura rivendita (se superiore ai 4 milioni di euro).
