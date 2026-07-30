Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha chiuso per Stones che firmerà oggi un biennale con i nerazzurri. Ma c'è un colpo di scena anche nella trattativa per Romero

Getty

"Due operazioni a costo zero e di diversa natura hanno rifatto il look al mercato dell'Inter: il colpo Stones - sbarcato questa mattina a Linate Prime - ha rattoppato la retroguardia nerazzurra rimasta orfana di Acerbi e De Vrij, l'esperimento Diouf dirottato dal centro del campo verso destra - che sta portando i suoi frutti - ha messo più o meno in standby l'investimento sulla fascia. E allora si è così aggiornato il mercato del club di viale della Liberazione, riordinando la gerarchia di preferenze ed impellenze. Specie in difesa, dove l'Inter non vuole fermarsi all'inglese. E anzi ha da poco raggiunto un'intesa con il Tottenham sulla valutazione del cartellino di Romero. Un passo importante, forse determinante, ma per arrivare a dama manca la quadra proprio con l'argentino che ha sparato richieste molto elevate: 8 milioni netti a stagione", sottolinea Gazzetta.