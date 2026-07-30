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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato, sul suo canale YouTube, sulla trattativa tra l'Inter e il Tottenham per Romero dopo le parole di De Zerbi:

Su Spence è stato, come sempre, molto onesto De Zerbi. Quando parla di Spence dice, io ho provato a spiegargli il nostro progetto, poi se vuole andare via deve andare via. Non voglio nessuno scontento. Quindi ha detto, Vicario, lo sanno tutti, vuole andare via. Romero, vuole andare via. Spence, se vorrà andare via, le porte sono aperte.

Su Romero ha detto, non ho provato a convincerlo perché so già qual è la sua volontà, ed è una volontà molto chiara addirittura da prima del Mondiale. Su Romero ci teniamo a chiarire una cosa: perché si sta parlando molto del Cuti Romero, del discorso legato all'Inter. Qualcuno ha detto Romero non va all'Inter perché aspetta il Barcellona. Romero in questo momento non sta aspettando nessuno, lo garantisco, questo ci metto la mano sul fuoco. Né il Barcellona ha un accordo con Romero. L'ho detto nei giorni scorsi, lo ripeto, Romero non è il Cancelo di gennaio che diceva vado al Barcellona, vengo all'Inter soltanto se col Barça non si riesce. Questo non è il caso. Non c'è un accordo, un patto tra Romero e il Barcellona. Prima di tutto perché il Barcellona non è assolutamente certo a oggi, poi magari lo prenderà, di prendere il Cuti Romero. E secondo perché dal punto di vista proprio del giocatore, un'apertura all'Inter c'è stata. Cioè Romero il progetto Inter stuzzica, intriga, per questo si è trattato per giorni, per settimane. Poi bisogna far tornare i numeri, sia lato club sia lato giocatore, ma ci tengo a chiarire una cosa. Romero non ha chiesto 7 milioni. Da quanto mi risulta, Romero non ha chiesto questa cifra, non so da dove sia venuta fuori, ma Romero chiede uno stipendio in linea con quello che praticamente aveva al Tottenham. Quindi questa è la richiesta di Romero.