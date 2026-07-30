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Il mercatosta entrando nel vivo: oggi è lo Stones-day , ma il club nerazzurro mantiene ancora aperti i file legati a Cristian Romero e Curtis Jones. Gli aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport: "Se da una parte è vero che l'acquisto di Stones ha sistemato la retroguardia nerazzurra, dall'altra resiste l'incognita Pavard: ad oggi il francese è stato reintegrato dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, ma in ogni caso resta sul mercato (soprattutto a causa dell'ingaggio da 5 milioni netti) e l'Inter aspetta di ricevere l'offerta giusta.

Nel frattempo i nerazzurri non mollano Romero del Tottenham, che ha costi elevati ma è stato messo alla porta da De Zerbi. Così la situazione diventa simile a quella di Curtis Jones, l'obiettivo per il centrocampo: Inter al varco, in attesa che Reds e Spurs si convincano che la soluzione migliore per tutti sarebbe quella di venirsi incontro. Nello specifico, la richiesta per il difensore argentino era di 40 milioni.

Ma in tutta questa storia di incastri, c'è pure un'altra variabile che potrebbe far saltare il banco e riscrivere il futuro del mercato nerazzurro. Di nome fa Alessandro, di cognome Bastoni. Interessamenti per lui ne sono piovuti diversi, sia dalla Spagna che dall'Arabia Saudita, offerte reali e concrete ancora no. Di certo, però, se arrivassero verrebbero valutate con grande attenzione. E con 60-70 milioni eventualmente in più, il mercato dell'Inter potrebbe assumere contorni clamorosamente diversi rispetto ad oggi".