SI – Inter, dialoghi in corso tra gli agenti di Taremi e l’Olympiakos: i dettagli

Il futuro di Mehdi Taremi resta tutto da scrivere. L’attaccante iraniano, arrivato all’Inter nella scorsa finestra di mercato, non rientra più nei piani del club nerazzurro e, non a caso, è stato escluso dalla lista ufficiale dei nerazzurri per la Serie A. Una scelta che certifica la volontà del club di trovare una nuova sistemazione al giocatore.
Secondo quanto riporta SportItalia, dialoghi in corso tra gli agenti e l’Olympiakos per cercare di strappare il ‘sì’ dell'iraniano
Secondo quanto riporta SportItalia, dialoghi in corso tra gli agenti dell'attaccante e l’Olympiakos per cercare di strappare il ‘sì’ dell'iraniano. "Si è parlato di tante opzioni per Taremi in questa estate, ma nessuna è stata portata avanti in via definitiva. Dopo aver rifiutato le possibilità brasiliane, erano emerse le opzioni inglesi e anche un sondaggio del PSV, ma non si era concretizzato nulla. Adesso l’Olympiakos potrebbe accelerare".
