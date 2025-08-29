Daily Mail – Frattesi, sondaggio Newcastle con l’Inter: “L’affondo solamente nel caso…”

La trattativa non è decollata perché la richiesta dell'Inter per il giocatore è di 40 mln, se arrivasse un'offerta di questa portata verrebbe valutata

Il Newcastle ha nuovamente sondato nelle ultime ore la pista Davide Frattesi . La trattativa non è decollata perché la richiesta dell'Inter per il giocatore è di 40 mln, se arrivasse un'offerta di questa portata verrebbe valutata. Altrimenti Frattesi rimane all'Inter.

A chiudere questa trattativa è anche il Daily Mail: "Il Newcastle ha fatto un sondaggio per Davide Frattesi dell'Inter Milano questa settimana, ma solo nel caso in cui gli infortuni di Sandro Tonali e Joelinton fossero gravi, cosa che non sono. L'attenzione è su un secondo attaccante, con Wissa e Larsen ancora in gioco. I Wolves mantengono che Larsen non è in vendita".