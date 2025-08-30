Il futuro di Mehdi Taremi è segnato: l'iraniano è sempre più lontano dall'Inter. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, l'ex Porto è pronto a salutare il club nerazzurri e iniziare una nuova avventura, provando a rilanciarsi altrove.
Inter, corsa a due per Taremi. Sky: “Un club nettamente in vantaggio”
Le ultime sul futuro dell'attaccante iraniano, in procinto di lasciare l'Inter dopo una stagione in nerazzurro
Come riferisce Sky Sport, sono due le società che si stanno muovendo concretamente per arrivare a Mehdi Taremi: stiamo parlando del Lione e dell'Olympiacos.
Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio, al momento il club greco è in netto vantaggio sulla squadra francese.
