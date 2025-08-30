I due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, su YouTube, hanno parlato di due trattative di mercato relative all'Inter

LOOKMAN - "Lookman-Inter, discorso completamente fermo, morto. L'Atalanta non ha mai fatto un prezzo reale all'Inter, per l'Atalanta Lookman non valeva, 40-45 e nemmeno 50. Al di là di quella settimana dove c'è stata la proposta dell'Inter, Lookman ha avuto zero offerte".

FRATTESI - "A oggi non ci sono le condizioni perché Frattesi vada al Newcastle, è vero che è nella lista del Newcastle da giugno. A livello di formula e a livello economico non risulta che riesca ad arrivare a Frattesi, anche perché ha altre priorità".