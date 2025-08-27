TS – Inter, Taremi in uscita: diversi sondaggi ma ancora nulla all’orizzonte

Il giocatore resta in uscita: diverse squadre si sono informate e Marotta ne ha parlato anche con il Sassuolo

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 10:46)

Di lui ieri hanno parlato, durante la finale di Supercoppa che l'Inter Primavera si è aggiudicata contro il Cagliari, Marotta e Carnevali. Il presidente dell'Inter e l'Ad del Sassuolo hanno preso in considerazione una trattativa per Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano, che il club nerazzurro non ha inserito nella lista della Serie A, resta un calciatore in uscita.

Al momento - spiega TuttoSport sull'attaccante - non ci sono sviluppi all'orizzonte. "Se ne potrà riparlare" negli ultimi giorni di mercato. Ieri pomeriggio, proprio durante le dirette in tv legate allo stesso evento che ha visto protagonista la squadra di Carbone, il dirigente neroverde aveva negato un avvicinamento al giocatore: "È da grande club e quindi non stiamo considerando la cosa", aveva detto in sintesi. Poco dopo anche le nostre videocamere hanno immortalato l'incontro con Marotta nel quale si è parlato invece proprio dell'iraniano.

Il calciatore, dopo un periodo lontano da Appiano Gentile, è tornato ad allenarsi, a parte, in attesa di novità sul suo futuro. Diverse squadre si sono informate sulla sua situazione, in Brasile, in Premier League e pure PSV e Lille hanno preso informazioni secondo il giornale torinese. Ma nessuna finora ha affondato il colpo.

(Fonte: TS)