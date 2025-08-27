TS – Ausilio lascia dopo 27 anni di Inter? A settembre l’Al-Hilal in pressing

A fine mercato potrebbe esserci una svolta tra i dirigenti dell'Inter. Dopo quasi trent'anni in nerazzurro (27 per la precisione) Piero Ausilio - direttore sportivo nerazzurro - potrebbe lasciare il club nel quale ha iniziato come segretario del settore giovanile nel 1998. La sua avventura da direttore sportivo era cominciata nel 2010, l'anno del Triplete, con Branca direttore tecnico della società guidata allora da Massimo Moratti .

Diversi i rinnovi firmati dal dirigente che si è visto poi affiancare negli anni successivi da varie figure, da Gardini fino a Fassone, passando per Walter Sabatini, che era stato nominato coordinatore tecnico da Suning, fino all'arrivo nel 2017 di Beppe Marotta come AD, dopo la sua lunga esperienza alla Juve.

L'Arabia aspetta

Ora c'è l'Al-Hilal sulle sue tracce e a settembre, a mercato definito, il club arabo potrebbe insistere e convincere il ds a lasciare il club nerazzurro, come successo qualche mese fa con Simone Inzaghi e quindi i due potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme dopo aver condiviso quattro anni a Milano.