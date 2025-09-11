Paolo Ziliani ha dedicato un approfondimento nella sua newsletter a proposito del FPF e delle squadre più o meno in regola. Tra le meno ligie il giornalista sportivo cita Roma e Juventus. "In attesa di conoscere l'ultimo bilancio, la Roma accusa 183 milioni di perdite in due anni, la Juventus 322. Poiché anche il prossimo sarà negativo, si va come minimo verso il blocco del mercato", ha anticipato Ziliani. I club italiani sono in regola per la UEFA? Semaforo verde per Atalanta, Napoli e Milan. "Diverso è il discorso che riguarda Juventus, Roma e Inter; che a differenza dei tre club italiani virtuosi hanno sempre chiuso con segno negativo i loro ultimi bilanci. Ma con una differenza: mentre l’Inter sembra in grado, grazie ai ricavi e ai risparmi dell’ultima stagione, di rientrare nei parametri fissati dall’UEFA, la Juventus e la Roma, per ammissione stessa dei loro plenipotenziari Comolli e Ranieri, sono lontanissimi dal poterlo fare", spiega Ziliani.
Ziliani: “Juve verso blocco mercato. Inter, bilancio record. Kone? C’è una voce che…”
Il giornalista sportivo ha analizzato la situazione bilanci in ottica FPF di alcune squadre italiane. Malissimo Juventus e Roma
"L’ultima stagione (dell'Inter) ha portato in cassa ricavi record: e anche se il bilancio al 30 giugno 2025 non è ancora stato stilato, la previsione parla di un utile importante in grado di abbattere della metà, o forse più, il precedente passivo riportandolo, appunto, al di sotto dei 60 milioni di rosso nel triennio. Anche per questo assume credibilità la voce, riportata anche oggi dalla Gazzetta, della possibile cessione di Konè dalla Roma (che ha assoluto bisogno di vendere) all’Inter (che sa di avere margini per questo nuovo acquisto)", scrive Paolo Ziliani a proposito del bilancio nerazzurro e del possibile colpo di mercato.
