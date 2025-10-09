Caprile, ecco la mossa dell’Inter. “Negli ultimi giorni Ausilio ha chiesto…”

L'Inter cerca un portiere in vista del 2026 quando scade il contratto di Sommer: tra i nomi cerchiati c'è anche Caprile

Matteo Pifferi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 10:02)

Ormai non è più un mistero che l'Inter stia monitorando e sondando il mercato dei portieri in vista della prossima stagione. Yann Sommer ha il contratto in scadenza e, ad oggi ,non ci sono segnali per un rinnovo.

Tra i profili cerchiati dall'Inter c'è anche Elia Caprile, approdato a gennaio 2025 al Cagliari dopo aver fatto da secondo a Meret nella prima parte della scorsa stagione. "L’estremo difensore del Cagliari sta continuando a sfoderare a parate strepitose e il suo rendimento non passa certo inosservato. Motivo per cui il club nerazzurro gli ha messo da tempo gli occhi addosso, mandando già due volte i propri scout a visionarlo da vicino in queste prime gare della stagione.

Attenzione però: le grandi società sono solite muoversi a trecentosessanta grandi sui possibili obiettivi di mercato. Tradotto: si monitorano le qualità tecniche, ma non solo quelle. Per giocare e imporsi ai massimi livelli servono anche doti caratteriali fuori dal comune. Aspetti questi altrettanto importanti nel percorso di un atleta. Ecco perché negli ultimi giorni il dt Piero Ausilio ha preso informazioni dirette a tutto tondo sul classe 2001, ottenendo risposte molto positive da chi l’ha avuto in passato alle proprie dipendenze. Il classico giro d’orizzonti che evidenzia, ulteriormente, il gradimento interista verso la saracinesca cresciuta nel vivaio del Chievo. Caprile, come si suol dire in questi casi, ha pure la testa giusta per far parte di un top team. Personalità da vendere e i corretti comportamenti all’interno di un gruppo che l’hanno fatto apprezzare ovunque abbia giocato in questi anni", si legge su Tuttosport.

Caprile ha mostrato le sue capacità già nelle esperienze a Bari, Empoli e nei sei mesi a Napoli prima della cessione al Cagliari, richiesta dal classe 2001 per avere più spazio. Viene lecito pensare che difficilmente accetterebbe il passaggio in una big senza la prospettiva di fare il titolare. L'Inter lo apprezza ma anche il Milan - Maignan è in scadenza di contratto - lo ha sondato e non è da escludere un derby milanese sul mercato. E la valutazione che fa il Cagliari? Secondo Tuttosport, i sardi chiedono circa 20-25 mln di euro.