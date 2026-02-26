L'Inter avrà tanto da fare in estate, considerando sia i giocatori a fine contratto sia quelli in procinto di salutare

In casa Inter c'è amarezza e delusione per come è arrivata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. I nerazzurri, ora, si concentrano sui due obiettivi rimanenti, il campionato e la Coppa Italia con la sfida d'andata in programma settimana prossima contro il Como.

Nelle prossime settimane, però, ci sarà anche da programmare la prossima stagione e Tuttosport fa il punto della situazione: "L’Inter, grazie anche al lavoro di Oaktree ha migliorato i propri conti e dunque i 20 milioni in meno in arrivo dalla Champions non condizioneranno più di tanto l’esercizio economico ’25-26. Però potrebbero incidere sul mercato.

Il club fra estate 2025 e gennaio 2026 ha conservato un tesoretto di circa 20 milioni, soldi che serviranno per acquistare Akanji (c’è l’obbligo di riscatto in caso di scudetto a 15 milioni; ma l’Inter, al di là dell’errore con i norvegesi, aveva già deciso di tenerlo a prescindere). Poi, in virtù degli addii per fine contratto (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan), serviranno sicuramente un portiere (piace Vicario, possibile derby italiano con la Juventus), uno o due difensori centrali e un centrocampista (quasi certa la recompra di Aleksandar Stankovic dal Brugge per 23 milioni).