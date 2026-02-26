FC Inter 1908
GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…”

GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…” - immagine 1
Le prestazioni dell'ultimo periodo non sono alla sua altezza e mettono in dubbio anche il suo futuro nell'Inter.
Andrea Della Sala Redattore 

Marcus Thuram ha iniziato la stagione alla grande, ma si è poi piano piano affievolito.

GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…”- immagine 2
LECCE, ITALY - FEBRUARY 21: Pio Esposito of FC Internazionale reacts with Marcus Thuram during the Serie A match between US Lecce and FC Internazionale at Stadio Via del Mare on February 21, 2026 in Lecce, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Da seguire con attenzione è lo sviluppo delle manovre per l’attacco. Chivu ha promosso a pieni voti Pio Esposito, che sarà valorizzato dall’Inter e dalla Nazionale. Bonny come quarta punta va benissimo. Lautaro è Lautaro e quindi non si tocca. Chi può partire è Marcus Thuram, scivolato nella pozza degli anonimi da qualche settimana nonostante i 12 gol stagionali. La concorrenza con Pio gli ha concesso freschezza atletica ma gli ha anche trasmesso la frenesia di chi deve sempre dimostrare qualcosa", spiega La Gazzetta dello Sport.

GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…”- immagine 3
Getty Images

"L’Inter si aspettava molto di più da lui, non solo contro il Bodo Glimt, e adesso è pronta a ragionare su una separazione: arrivato a parametro zero nel 2023, Thuram sosterrebbe le pretese del bilancio garantendo una robusta plusvalenza. Esistono gli incedibili, giusto? Un pezzo della ThuLa lo è, l’altro no: anche i migliori sodalizi artistici a un certo punto si sciolgono", aggiunge Gazzetta.

