Marcus Thuram ha iniziato la stagione alla grande, ma si è poi piano piano affievolito.
GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…”
Le prestazioni dell'ultimo periodo non sono alla sua altezza e mettono in dubbio anche il suo futuro nell'Inter.
"Da seguire con attenzione è lo sviluppo delle manovre per l’attacco. Chivu ha promosso a pieni voti Pio Esposito, che sarà valorizzato dall’Inter e dalla Nazionale. Bonny come quarta punta va benissimo. Lautaro è Lautaro e quindi non si tocca. Chi può partire è Marcus Thuram, scivolato nella pozza degli anonimi da qualche settimana nonostante i 12 gol stagionali. La concorrenza con Pio gli ha concesso freschezza atletica ma gli ha anche trasmesso la frenesia di chi deve sempre dimostrare qualcosa", spiega La Gazzetta dello Sport.
"L’Inter si aspettava molto di più da lui, non solo contro il Bodo Glimt, e adesso è pronta a ragionare su una separazione: arrivato a parametro zero nel 2023, Thuram sosterrebbe le pretese del bilancio garantendo una robusta plusvalenza. Esistono gli incedibili, giusto? Un pezzo della ThuLa lo è, l’altro no: anche i migliori sodalizi artistici a un certo punto si sciolgono", aggiunge Gazzetta.
