"Da seguire con attenzione è lo sviluppo delle manovre per l’attacco. Chivu ha promosso a pieni voti Pio Esposito, che sarà valorizzato dall’Inter e dalla Nazionale. Bonny come quarta punta va benissimo. Lautaro è Lautaro e quindi non si tocca. Chi può partire è Marcus Thuram, scivolato nella pozza degli anonimi da qualche settimana nonostante i 12 gol stagionali. La concorrenza con Pio gli ha concesso freschezza atletica ma gli ha anche trasmesso la frenesia di chi deve sempre dimostrare qualcosa", spiega La Gazzetta dello Sport.