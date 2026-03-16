Nel sabato all’insegna degli errori arbitrali e delle polemiche per gli episodi Sulemana-Dumfries, Frattesi-Scalvini ed Ederson-Dumfries, a passare in secondo piano è stato l’errore di Marcus Thuram da due passi sull’assist di Mkhitaryan.

Un errore che Tuttosport definisce “imperdonabile” anche alla luce del momento di appannamento che sta attraversando l’Inter. Il francese non segna dall’8 febbraio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e ha realizzato tre reti finora in questo 2026, mostrando grande difficoltà anche a causa dell’assenza del capitano Lautaro Martinez.

Chivu è consapevole del momento no di Thuram, come dimostra il fatto che lo ha lasciato in campo mentre hanno fatto staffetta Esposito e Bonny per provare a far sbloccare il francese.