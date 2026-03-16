Nel sabato all’insegna degli errori arbitrali e delle polemiche per gli episodi Sulemana-Dumfries, Frattesi-Scalvini ed Ederson-Dumfries, a passare in secondo piano è stato l’errore di Marcus Thuram da due passi sull’assist di Mkhitaryan.
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TS / Inter, tentazione Arabia per Thuram: dalla crisi all’offerta super, in estate…
Un errore che Tuttosport definisce “imperdonabile” anche alla luce del momento di appannamento che sta attraversando l’Inter. Il francese non segna dall’8 febbraio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e ha realizzato tre reti finora in questo 2026, mostrando grande difficoltà anche a causa dell’assenza del capitano Lautaro Martinez.
Chivu è consapevole del momento no di Thuram, come dimostra il fatto che lo ha lasciato in campo mentre hanno fatto staffetta Esposito e Bonny per provare a far sbloccare il francese.
Tuttosport si concentra sul futuro di Marcus Thuram, che ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con una clausola rescissoria da 85 milioni, cifra difficile da raggiungere per eventuali acquirenti.
Secondo il quotidiano, l’Inter potrebbe sedersi al tavolo in caso di offerte: “In tal senso, giungono sempre più nitide le indiscrezioni su un’offertona in arrivo (c’è addirittura chi sostiene che sia già arrivata) dalla Saudi League per l’attaccante che il 6 agosto compirà 29 anni e presto dovrà pensare a firmare l’ultimo contratto importante della carriera”.
La crescita esponenziale di Pio Esposito rende il francese più sacrificabile la prossima estate, con il club nerazzurro che riflette e valuta il possibile addio. Ora, però, c’è la Fiorentina all’orizzonte, con Chivu che spera di ritrovare i gol di Marcus.
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