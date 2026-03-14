Un altro argomento caldo, in casa Inter, è quello dei rinnovi di contratto di alcuni dei calciatori cardine della rosa di Cristian Chivu. Ecco il punto di Niccolò Ceccarini:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, questione rinnovi entra nel vivo: “Occhio a Bastoni e Dimarco. Ma c’è chi chiede più…”
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Inter, questione rinnovi entra nel vivo: “Occhio a Bastoni e Dimarco. Ma c’è chi chiede più…”
Un altro argomento caldo, in casa Inter, è quello dei rinnovi di contratto di alcuni dei calciatori cardine della rosa di Cristian Chivu
"I nerazzurri sono operativi anche sul fronte dei rinnovi e in questo senso si viaggia forte per quelli di Bastoni e Dimarco, due pilastri della squadra. Entrambi saranno blindati ulteriormente senza problemi".
"La società nerazzurra è al lavoro anche per Bisseck e Carlos Augusto. Per il brasiliano non è solo una questione economica, il suo desiderio sarebbe quello di trovare ancora più spazio".
(Fonte: TMW)
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