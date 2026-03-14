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Inter, questione rinnovi entra nel vivo: “Occhio a Bastoni e Dimarco. Ma c’è chi chiede più…”

Inter, questione rinnovi entra nel vivo: “Occhio a Bastoni e Dimarco. Ma c’è chi chiede più…” - immagine 1
Un altro argomento caldo, in casa Inter, è quello dei rinnovi di contratto di alcuni dei calciatori cardine della rosa di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un altro argomento caldo, in casa Inter, è quello dei rinnovi di contratto di alcuni dei calciatori cardine della rosa di Cristian Chivu. Ecco il punto di Niccolò Ceccarini:

Inter, questione rinnovi entra nel vivo: “Occhio a Bastoni e Dimarco. Ma c’è chi chiede più…”- immagine 2
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"I nerazzurri sono operativi anche sul fronte dei rinnovi e in questo senso si viaggia forte per quelli di Bastoni e Dimarco, due pilastri della squadra. Entrambi saranno blindati ulteriormente senza problemi".

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"La società nerazzurra è al lavoro anche per Bisseck e Carlos Augusto. Per il brasiliano non è solo una questione economica, il suo desiderio sarebbe quello di trovare ancora più spazio".

(Fonte: TMW)

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