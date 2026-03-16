"In società credono di aver capito cosa non stia funzionando: buona parte dei giocatori non sta rendendo secondo le potenzialità tecniche, le credenziali storiche e lo stipendio percepito. Le assenze dei big, Lautaro adesso e Dumfries prima, hanno indubbiamente inciso sulle difficoltà delle ultime folate d’inverno. Ma non ci sono giustificazioni per il 2026 di Marcus Thuram, lontanissimo dal suo standard al di là dei 3 gol segnati nel nuovo anno. Qualcuno sussurra che patisca la concorrenza di Pio Esposito, il nome nuovo dell’attacco che sta strabiliando anche gli statistici per i numeri realizzativi di ventenne, ma la verità è che il numero 9 sembra correre con il freno a mano tirato. Non è di per sé preoccupante che abbia sbagliato il comodo 2-0 davanti a Carnesecchi sabato. È allarmante la continuità di sfasamento, che nel calcio è l’opposto in rima della parola rendimento. Può essere lui il primo grande giocatore a lasciare l’Inter in estate, nella logica del cosiddetto player trading (vendere calciatori per comprarne altri) diventato essenziale in seguito al calo del fatturato determinato dalla prematura eliminazione dalla Champions. Come Thuram, Ausilio studia le offerte per Barella e Bastoni che sono anche due pilastri della Nazionale. Ed è ovviamente disposto a parlare del futuro di Calhanoglu, che al di là dei periodici infortuni è arrivato a un anno dalla scadenza del contratto. In bilico anche i nuovi: da Luis Henrique, utilizzato con frequenza e quasi mai abbagliante, al misterioso Diouf, francese strapagato e sottostimato, per passare a Sucic, che è andato a strappi a volte irresistibili (vedi i gol contro Fiorentina e Arsenal) ma nel lungo periodo si è spento", sottolinea La Gazzetta dello Sport.