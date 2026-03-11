Il futuro di Marcus Thuram all'Inter è tutt'altro che sicuro: il francese prende 6,5 mln annui fino al 2029

Matteo Pifferi Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 21:32)

Mancano ancora due mesi alla fine della stagione ma in casa Inter ci sarà da fare diversi ragionamenti in vista della prossima stagione. La dirigenza, infatti, sta anche programmando la prossima annata anche perché i mesi estivi saranno molto caldi e intensi, dato che tante cose potrebbero cambiare.

Escludendo dal discorso anche i giocatori a fine contratto - Sommer, Mkhitaryan, De Vrij, Acerbi e Darmian - e di quelli che sembrano destinati all'addio come Calhanoglu e Frattesi, ci sarà da prendere una decisione anche per un giocatore che ultimamente sta facendo parecchio discutere per il suo rendimento.

"Lì davanti l’unica vera incognita sembra riguardare Thuram. L’attaccante francese sta vivendo una stagione molto complessa e l’Inter deve seriamente ragionare in merito al suo futuro. 29 anni ad agosto e un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2028. Se l’intenzione è quella di monetizzare, bisogna farlo entro questa estate, altrimenti bisognerebbe rinnovare, ma alle stesse cifre il calciatore accetterebbe? La domanda è giusto porsela perché a oggi siamo di fronte a un bivio", scrive Pasquale Guarro su calciomercato.com.