Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto così chiarezza sul futuro del portiere brasiliano Alisson
Alessandro Cosattini Redattore 

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto così chiarezza sul futuro del portiere brasiliano Alisson.

Romano: “Futuro Alisson? Cosa mi risulta su Inter e Juve e dal suo entourage filtra che…”- immagine 2

Diversi rumors in Italia su Alisson (su Inter e Juve, ndr). Scade nel 2027 il contratto, il messaggio che arriva dal suo entourage è che il giocatore vuole continuare al Liverpool e restare fino alla scadenza del contratto. Una stagione ancora dunque e poi nel caso considerare le proposte, ma bisogna vedere alla fine della stagione cosa accadrà.

Romano: “Futuro Alisson? Cosa mi risulta su Inter e Juve e dal suo entourage filtra che…”- immagine 3

La verità è che Inter e Juventus stanno cercando un portiere, Alisson può essere un’opzione interessante, ma al momento per il giocatore la priorità è restare al Liverpool”.

