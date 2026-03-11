Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto così chiarezza sul futuro del portiere brasiliano Alisson.
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto così chiarezza sul futuro del portiere brasiliano Alisson
“Diversi rumors in Italia su Alisson (su Inter e Juve, ndr). Scade nel 2027 il contratto, il messaggio che arriva dal suo entourage è che il giocatore vuole continuare al Liverpool e restare fino alla scadenza del contratto. Una stagione ancora dunque e poi nel caso considerare le proposte, ma bisogna vedere alla fine della stagione cosa accadrà.
La verità è che Inter e Juventus stanno cercando un portiere, Alisson può essere un’opzione interessante, ma al momento per il giocatore la priorità è restare al Liverpool”.
