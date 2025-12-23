La rosa si allarga. Non solo in termini di squadra, perché l'Inter almeno un acquisto nel mese di gennaio lo farà, ma pure sul piano dei candidati come sostituti di Denzel Dumfries.

L'olandese si rivedrà in campo solo a marzo, formalmente dopo un'inattività causa infortunio (e operazione) alla caviglia che si prolungherà fra i 4 e i 5 mesi. Così la dirigenza nerazzurra ha iniziato l'operazione radar, per guardarsi intorno e puntare sul candidato più adatto.