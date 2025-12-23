La rosa si allarga. Non solo in termini di squadra, perché l'Inter almeno un acquisto nel mese di gennaio lo farà, ma pure sul piano dei candidati come sostituti di Denzel Dumfries.
Gds – Inter, torna Bellanova? Si scalda la pista a sorpresa: ecco l’intreccio giusto
L'olandese si rivedrà in campo solo a marzo, formalmente dopo un'inattività causa infortunio (e operazione) alla caviglia che si prolungherà fra i 4 e i 5 mesi. Così la dirigenza nerazzurra ha iniziato l'operazione radar, per guardarsi intorno e puntare sul candidato più adatto.
E, secondo la Gazzetta dello Sport, tra i candidati spunta il nome che non ti aspetti: il ritorno in nerazzurro di Raoul Bellanova.
Perché Bellanova all'Inter è possibile—
"Ai vari Norton-Cuffy, Valincic e Touré del Pisa (più indietro quest'ultimo anche per una questione anagrafica), nelle ultime ore si è aggiunto un nome nuovo, che porterebbe ad un ritorno e... ad un incastro con Palestra. Si tratta di Raoul Bellanova, nerazzurro tutt'ora all'Atalanta ma interista nella stagione 2022-23. Un'annata proficua, scudetto a parte, chiusa con la conquista della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e la delusione mista a soddisfazione della finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City.
Bellanova potrebbe prendere quota nelle prossime settimane per una serie di fattori. Primo: l'Atalanta ha grande abbondanza sulle fasce (Zappacosta, Zalewski, Bakker, Bernasconi, all'occorrenza anche Musah). Secondo, più importante ancora: il 1° luglio Marco Palestra farà ritorno a Bergamo, dove molto probabilmente diventerà titolare. Ed ecco che le fasce si ingolferebbero ulteriormente per Bellanova, che ad un ritorno all'Inter mai direbbe di no"
