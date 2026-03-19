Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra

Marco Astori Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 18:46)

E' ormai deciso: l'Inter ricomprerà Aleksandar Stankovic dal Bruges la prossima estate. E lo farà dopo l'ottima stagione disputata dal giovane centrocampista in Belgio e con il piano di metterlo al centro del progetto di Cristian Chivu.

Spiega La Gazzetta dello Sport: "L'operazione farà felici tutti: l'Inter, che si ritrova un profilo maturo per la prima squadra; Stankovic, che mai nella vita ha nascosto la sua passione per il nerazzurro (di Milano) e il forte desiderio di tornare da protagonista; il Bruges - nerazzurri pure loro -, che come sorta di "premio valorizzazione" andrà in positivo di 13 milioni. La formula ha pagato, l'investimento è giusto, perché di fatto l'Inter si ritroverà un centrocampista tutto nuovo dal valore di almeno 30-40 milioni.

Questa è la valutazione che il mercato fa di Stankovic jr, ambitissimo in Europa da parecchi top club (Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, solo per citarne alcuni) ma per cui il club nerazzurro ha saggiamente mantenuto una sorta di prelazione senza mai perderne davvero il controllo. E così Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra".