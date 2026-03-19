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Inter, torna Stankovic: ma lo vogliono parecchi top club e il mercato dice che il suo prezzo è…

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Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' ormai deciso: l'Inter ricomprerà Aleksandar Stankovic dal Bruges la prossima estate. E lo farà dopo l'ottima stagione disputata dal giovane centrocampista in Belgio e con il piano di metterlo al centro del progetto di Cristian Chivu.

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Getty Images

Spiega La Gazzetta dello Sport: "L'operazione farà felici tutti: l'Inter, che si ritrova un profilo maturo per la prima squadra; Stankovic, che mai nella vita ha nascosto la sua passione per il nerazzurro (di Milano) e il forte desiderio di tornare da protagonista; il Bruges - nerazzurri pure loro -, che come sorta di "premio valorizzazione" andrà in positivo di 13 milioni. La formula ha pagato, l'investimento è giusto, perché di fatto l'Inter si ritroverà un centrocampista tutto nuovo dal valore di almeno 30-40 milioni.

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SALZBURG, AUSTRIA - NOVEMBER 08: Aleksandar Stankovic of FC Internazionale U19 warms up prior to the UEFA Youth League match between FC Salzburg and FC Internazionale at Red Bull Akademie on November 08, 2023 in Salzburg, Austria. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Questa è la valutazione che il mercato fa di Stankovic jr, ambitissimo in Europa da parecchi top club (Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, solo per citarne alcuni) ma per cui il club nerazzurro ha saggiamente mantenuto una sorta di prelazione senza mai perderne davvero il controllo. E così Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra".

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