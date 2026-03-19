"L'Inter ha ormai preso la propria decisione definitiva: Stankovic jr sarà riscattato subito, già la prossima estate, per 23 milioni di euro dopo averne incassati circa 10 nel luglio scorso". Apre così La Gazzetta dello Sport che è sicura nella sua indiscrezione: il centrocampista classe 2005 farà ritorno al club nerazzurro la prossima estate. Spiega infatti la Rosea: "Il club avrebbe potuto lasciarlo al Bruges un anno in più e riportarlo a Milano anche nell'estate del 2027 per un paio di milioni in più (25 totali), ma la crescita che l'area tecnica nerazzurra immaginava per lui è già stata raggiunta. Quindi il messaggio si traduce semplice: meglio evitare di perdere tempo e soldi.