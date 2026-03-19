"L'Inter ha ormai preso la propria decisione definitiva: Stankovic jr sarà riscattato subito, già la prossima estate, per 23 milioni di euro dopo averne incassati circa 10 nel luglio scorso". Apre così La Gazzetta dello Sport che è sicura nella sua indiscrezione: il centrocampista classe 2005 farà ritorno al club nerazzurro la prossima estate. Spiega infatti la Rosea: "Il club avrebbe potuto lasciarlo al Bruges un anno in più e riportarlo a Milano anche nell'estate del 2027 per un paio di milioni in più (25 totali), ma la crescita che l'area tecnica nerazzurra immaginava per lui è già stata raggiunta. Quindi il messaggio si traduce semplice: meglio evitare di perdere tempo e soldi.
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Gazzetta sicura: “Inter ha preso decisione definitiva: torna Stankovic! E non resterà a guardare”
Ma soprattutto meglio regalare a Chivu in primis un'alternativa valida per un centrocampo che ultimamente appare un po' ingolfato, e poi un profilo che conosce "come le sue tasche". Il ritorno di Stankovic non va letto solo come una questione di opportunità, ma proprio di campo. Perché Aleks non tornerà all'Inter per restare a guardare. Anzi si candida ad un ruolo importante, se non di protagonista, dentro un reparto che dalla prossima estate potrebbe cambiare parecchio.
Il rinnovo di Calhanoglu è lontano, quello di Mkhitaryan in forte dubbio, Barella appare involuto rispetto alle scorse stagioni. Poi ci sono Frattesi che andrà via, il mistero Diouf, Sucic ancora troppo timido. Attualmente, l'unica certezza del centrocampo nerazzurro è Zielinski, che a maggio compirà comunque 32 anni. Ecco perché il ritorno di Aleks Stankovic, in casa Inter, avrà il sapore di una boccata d'aria freschissima. E Chviu si augura si poter contare su un altro Pio Esposito, in un altro reparto. La storia è quella lì".
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