Di Marzio conferma: “Inter forte su Vicario, Ausilio a Londra. Vero che…”

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato della questione portiere. Il giornalista si è soffermato su Guglielmo Vicario , portiere italiano del Tottenham, considerato uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione. «La società nerazzurra tiene alta la pressione su di lui, già ai tempi dell'Empoli poteva andare all'Inter, poi gli Spurs si mossero in anticipo e arrivò prima dei nerazzurri che stavano aspettando la cessione di Onana. È mancata la sintonia. Ora l'Inter c'è di nuovo», ha detto.

E si è riferito, come FCINTER1908.IT vi ha raccontato, al viaggio di Ausilio a Londra: «Il club nerazzurro tiene vivi i contatti con gli agenti dell'estremo difensore. Il ds nerazzurro è stato segnalato in questi giorni a Londra. Vero che ci sono state delle partite e possono esserci vari incontri con agenti e club e cerchi di far capire che sei interessato su più fronti. Vicario e Dibu Martinez di cui si era parlato a gennaio. Sicuramente l'Inter è su Vicario c'è ancora forte», ha concluso.