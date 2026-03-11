L'Inter è in piena corsa per lo scudetto. Ma in casa nerazzurra si ragiona anche sul prossimo futuro, ossia sulla costruzione della squadra

L'Inter è in piena corsa per lo scudetto. Ma in casa nerazzurra si ragiona anche sul prossimo futuro, ossia sulla costruzione della squadra del 2026/2027. Marotta e Ausilio avranno molto da lavorare, soprattutto a centrocampo:

"Chivu, giusto per essere chiari, continua a desiderare un centrocampista fisico e con caratteristiche (anche) di rottura. Il profilo è quello del romanista Koné, che, l’estate scorsa, era già nerazzurro, prima che il club giallorosso facesse marcia indietro. A giugno c’è da immaginare una nuova verifica sui piani del club della Capitale in merito al francese.

Altrimenti, si punterà su altri elementi. Tra cui, magari, il gialloblù Keita, che Chivu conosce bene e che è cresciuto molto in questi mesi a Parma. A centrocampo, comunque, i volti nuovi saranno diversi. Perché è difficile immaginare una quarta stagione alla Pinetina di Frattesi. Mentre per Diouf – alternativa a Koné solo dal punto di vista numerico, non come caratteristiche – potrebbe essere preferibile un prestito"