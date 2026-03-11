Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di SofaScore, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha raccontato così la sua prima notizia esclusiva di diversi anni fa, riguardante l'Inter: "Mauro Icardi. È stata la mia prima grande notizia. È stato folle.
C’era questo tizio che lavorava accanto alla Masia. Cercava di diventare procuratore. In qualche modo ha avuto il mio numero. Avevo 16 o 17 anni, scrivevo per un sito piccolissimo. Mi disse: “C’è questo ragazzo, Mauro, numero 9, che va alla Sampdoria gratis.
All’inizio non importava a nessuno. Nessuno sapeva chi fosse. Poi ha iniziato a segnare. Più tardi, lo stesso tizio mi ha detto che aveva firmato con l’Inter — sarebbe stato l’ultimo acquisto di Moratti da presidente. Ho condiviso la notizia. È esplosa".
