"In questa autentica favola c'è evidentemente anche il romanzo di mercato. È spicca il paragone con una storia già vista 6 anni fa, quando nel Parma si mise in evidenza un certo Dejan Kulusevski, cresciuto a Zingonia e messosi in luce nella stagione in prestito agli emiliani. Quell'inverno vide Inter e Juventus sfidarsi per dargli subito la grande chance. Se lo assicurarono i bianconeri con una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Poi, lo svedese è emigrato al Tottenham, ma fu chiaro a tutti che i Percassi non si potettero neanche porre il dubbio se farlo tornare alla base prima, per valorizzarlo ancor di più. Bene, la storia potrebbe ripetersi per Palestra", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Per motivi evidenti sia la Juventus che l'Inter anche ora sono rivali per assicurarsi l'esterno ora in forza al Cagliari. In quel ruolo c'è bisogno di aria nuova. Non ci sono, al momento, i presupposti per un cambio in corsa, considerato che i sardi hanno l'esigenza di trattenerlo per garantirsi la salvezza. Attenzione, allora, alle solite inglesi. Sì, perché gli scout della Premier League sono scatenati. E il rischio è concreto che l'asta ormai aperta conduca Marco oltre frontiera. La quotazione è già vicina ai 40 milioni di euro, anche se è presto per parlare di trattative vere e proprie. Del resto la stessa Atalanta in quel ruolo ha già un nazionale come Raoul Bellanova. Potrebbe esserci anche l'opzione di un Palestra che veste la maglia atalantina se Bellanova farà il grande salto in estate".