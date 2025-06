Con la fine dell'avventura di Inzaghi sulla panchina dell'Inter e l'arrivo di Chivu, inizia un nuovo progetto per il club nerazzurro. L'obiettivo della proprietà e della dirigenza è quello di ringiovanire la rosa rimanendo comunque competitivi fin dall'immediato. In entrata potrebbero esserci novità importanti in attacco, con Bonny e Hojlund candidati a sostituire Correa e Arnautovic, ma ci sarà movimento anche in difesa. Tre giocatori in bilico tra permanenza e addio e alcuni giovani in entrata sono sul taccuino degli uomini mercato dell'Inter.