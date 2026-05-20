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Inter U23, primi contatti con il Vicenza per un difensore: c’è la risposta

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La dirigenza nerazzurra apprezza le qualità del giocatore e il suo potenziale di crescita: muro del Vicenza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter punta Sandon per la difesa della formazione Under 23. Come riferisce il portale Trivenetogoal, il club nerazzurro ha messo gli occhi sul calciatore del Vicenza per il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

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Tra le parti ci sarebbero già stati dei primi contatti esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Al momento, però, il Vicenza non sembra intenzionato a privarsi del difensore, considerato un elemento importante per il presente e soprattutto per il futuro del club biancorosso” si legge.

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In questa stagione, Sandon ha totalizzato 35 presenze, con un gol all’attivo, con la maglia del Vicenzo, con cui ha collezionato finora 143 apparizioni dalla stagione 2021/2022.

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