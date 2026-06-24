Il Südtirol continua a muoversi sul mercato e prepara un nuovo colpo per la difesa. Secondo quanto riporta La Casa di C, il club altoatesino è infatti vicino all’arrivo di Giacomo Stabile, centrale classe 2005 di proprietà dell’Inter U23, pronto a trasferirsi in prestito in biancorosso.
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Inter U23, Il Südtirol piazza un colpo in difesa: in arrivo Giacomo Stabile
Il difensore, nell'ultima stagione alla Juve Stabia e al Bari, giocherà in prestito nella società altoatesina
"Il difensore classe 2005, nell'ultima stagione alla Juve Stabia e al Bari, è in arrivo in prestito al Sudtirol, che nelle ultime ore ha annunciato Davide Possanzini come nuovo allenatore ed è scatenato. Il ds biancorosso Lovisa lo ha già avuto alla Juve Stabia".
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