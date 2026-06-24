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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano conferma: “De Vrij ad un passo dal Panathinaikos: ecco cosa manca”
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Romano conferma: “De Vrij ad un passo dal Panathinaikos: ecco cosa manca”
Il futuro di Stefan De Vrij sarà lontano dall'Inter: l'accordo con il Panathinaikos è ormai solo da formalizzare
Arrivano ulteriori conferme in merito all'ormai imminente passaggio di Stefan De Vrij al Panathinaikos. Il difensore olandese lascerà l'Inter a parametro zero il 30 giugno per poi firmare con il club greco.
Fabrizio Romano, su Twitter, ha confermato come l'operazione sia ormai in dirittura d'arrivo: "Il Panathinaikos sta per chiudere l'operazione De Vrij, l'accordo è ad un passo.
Il contratto è praticamente pronto e il Panathinaikos sta aspettando solo il semaforo verde da parte di de Vrij e poi sarà here we go"
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