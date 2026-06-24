Il futuro di Stefan De Vrij sarà lontano dall'Inter: l'accordo con il Panathinaikos è ormai solo da formalizzare

Fabrizio Romano, su Twitter, ha confermato come l'operazione sia ormai in dirittura d'arrivo: "Il Panathinaikos sta per chiudere l'operazione De Vrij, l'accordo è ad un passo.

Il contratto è praticamente pronto e il Panathinaikos sta aspettando solo il semaforo verde da parte di de Vrij e poi sarà here we go"