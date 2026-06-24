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Pedullà: “L’Inter ha fatto un sondaggio per Dodò della Fiorentina: ecco quanto costa”

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Dodò è in scadenza di contratto nel 2027 e piace anche al Napoli: ecco gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà
Matteo Pifferi Redattore 

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Sul suo account Youtube, Alfredo Pedullà ha aggiunto dei dettagli in merito alla notizia del sondaggio che l'Inter avrebbe fatto oggi per Dodò, esterno della Fiorentina:

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"L'Inter ha fatto un sondaggio in giornata per Dodò, l'Inter deve studiare strade diverse dopo aver perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo che il Nottingham darebbe via molto volentieri. E' stato fatto un sondaggio per Dodò, a gennaio aveva provato in Arabia.

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E' una fase perlustrativa che io vi dico esattamente per quella che è: il sondaggio c'è stato, Dodò è anche l'alternativa a Khalaili, israeliano classe 2004 che vale 25 mln. Dodò è il piano B del Napoli. Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler andare via, lo ha fatto capire anche Paratici in conferenza stampa. Dodò è in scadenza nel 2027, ha una valutazione di 15-16 mln, o 14 più bonus"

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