"L'Inter ha fatto un sondaggio in giornata per Dodò, l'Inter deve studiare strade diverse dopo aver perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo che il Nottingham darebbe via molto volentieri. E' stato fatto un sondaggio per Dodò, a gennaio aveva provato in Arabia.

E' una fase perlustrativa che io vi dico esattamente per quella che è: il sondaggio c'è stato, Dodò è anche l'alternativa a Khalaili, israeliano classe 2004 che vale 25 mln. Dodò è il piano B del Napoli. Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler andare via, lo ha fatto capire anche Paratici in conferenza stampa. Dodò è in scadenza nel 2027, ha una valutazione di 15-16 mln, o 14 più bonus"