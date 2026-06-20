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Inter, ufficiale l’addio a Carbone: “Prossimo allenatore Primavera? Ecco il nome tutto nuovo”
Dopo l'addio ufficiale a Benito Carbone, l'Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore per la Primavera nerazzurra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Emiliano Bigica, attualmente sulla panchina del Sassuolo. Si legge:
"A gennaio aveva firmato il prolungamento del contratto fino al 2027, ma mica è detto che sia ancora Emiliano Bigica il tecnico della Primavera del Sassuolo".
"L’allenatore barese, 53 anni a settembre, è una sorta di totem del campionato Primavera, dove conta 229 panchine, ha vinto una Coppa Italia con la Fiorentina e con il Sassuolo, che guida da sei anni, uno scudetto e una Supercoppa oltre ad una prima, storica partecipazione alla Youth League, è infatti nel mirino della Primavera dell’Inter ma anche di altre squadre che gli darebbero l’occasione di debuttare tra i grandi. Tra queste, quella che lo ‘attenziona’ con maggior insistenza è lo Spezia che, retrocesso in terza serie".
(Fonte: La Nazione)
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