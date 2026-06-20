"A gennaio aveva firmato il prolungamento del contratto fino al 2027, ma mica è detto che sia ancora Emiliano Bigica il tecnico della Primavera del Sassuolo".

"L’allenatore barese, 53 anni a settembre, è una sorta di totem del campionato Primavera, dove conta 229 panchine, ha vinto una Coppa Italia con la Fiorentina e con il Sassuolo, che guida da sei anni, uno scudetto e una Supercoppa oltre ad una prima, storica partecipazione alla Youth League, è infatti nel mirino della Primavera dell’Inter ma anche di altre squadre che gli darebbero l’occasione di debuttare tra i grandi. Tra queste, quella che lo ‘attenziona’ con maggior insistenza è lo Spezia che, retrocesso in terza serie".