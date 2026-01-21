La partita di Sommer contro l'Arsenal ha confermato i problemi che sta avendo lo svizzero in questa stagione. Il club è da tempo al lavoro per il sostituto

Andrea Della Sala Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 09:16)

"A fine stagione Sommer saluterà i nerazzurri dopo questa declinante annata, la terza in nerazzurro. Si sa, prima o poi l’età bussa anche quando fai di tutto per sfuggirle, così i 37 anni dello svizzero hanno da tempo iniziato a pesare sulle gambe e sui riflessi, nonostante una professionalità massima che mostra ancora ad Appiano. Il portiere che ha tolto l’ultimo Pallone d’oro a Lamine Yamal con una parata fulminea che resterà nella storia di questo stadio è lo stesso che ieri era inchiodato a terra nel tiro piuttosto docile di Gyokeres e che, prima, aveva tremato in ogni calcio d’angolo fino a incassare la rete dell’1-2", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Anche in questo caso, la correzione arriverà dal mercato, non di gennaio ma di giugno: fino a quella data reclamerà un po’ più di spazio il suo vice “Pepo” Martinez, recuperato dai guai fisici, ma da ricostruire psicologicamente dopo l’inchiesta per omicidio stradale che pende sulla sua testa. In futuro partirà l’assalto soprattutto a Guglielmo Vicario, senza escludere neanche profili esperti alla Dibu Martinez, uno dei tanti esplorati. Del resto, l’Arsenal ha confermato che manca qualcosa per stare a queste altezze: tra destra e porta c’è un gran traffico", aggiunge Gazzetta.