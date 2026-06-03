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calciomercato
Sky – Inter, in lista anche un giocatore che salta l’uomo? La posizione su Nico Paz…
Nella lista della spesa dell'Inter per la prossima stagione ci sarebbe ancora la voce 'giocatore che salta l'uomo'. Lo ha confermato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, a proposito dei giocatori da inserire in rosa. Non solo quindi uno o due difensori, un esterno destro e un portiere: il club nerazzurro punta anche a rinforzare la mediana con un elemento di qualità e in grado di portare imprevedibilità.
In questo senso, almeno al momento, l'identikit porta sempre allo stesso nome: "Diciamo sempre Nico Paz, anche se Fabregas è stato molto chiaro nel raccontare il futuro del giocatore. Dovrebbe tornare al Real Madrid, col Como che spera di riaverlo. E' uno di quei calciatori che accendono la fantasia e fanno sognare i tifosi: all'Inter piacerebbe, ma è molto complicato".
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