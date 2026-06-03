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Sky – Inter, in lista anche un giocatore che salta l’uomo? La posizione su Nico Paz…

Nico Paz
Il calciatore del Como continua a essere nel mirino del club nerazzurro consapevole però di quanto sia complicata la pista
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Sky – Inter, in lista anche un giocatore che salta l’uomo? La posizione su Nico Paz…- immagine 2
Getty Images

Nella lista della spesa dell'Inter per la prossima stagione ci sarebbe ancora la voce 'giocatore che salta l'uomo'. Lo ha confermato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, a proposito dei giocatori da inserire in rosa. Non solo quindi uno o due difensori, un esterno destro e un portiere: il club nerazzurro punta anche a rinforzare la mediana con un elemento di qualità e in grado di portare imprevedibilità.

In questo senso, almeno al momento, l'identikit porta sempre allo stesso nome: "Diciamo sempre Nico Paz, anche se Fabregas è stato molto chiaro nel raccontare il futuro del giocatore. Dovrebbe tornare al Real Madrid, col Como che spera di riaverlo. E' uno di quei calciatori che accendono la fantasia e fanno sognare i tifosi: all'Inter piacerebbe, ma è molto complicato".

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