Nella lista della spesa dell'Inter per la prossima stagione ci sarebbe ancora la voce 'giocatore che salta l'uomo'. Lo ha confermato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, a proposito dei giocatori da inserire in rosa. Non solo quindi uno o due difensori, un esterno destro e un portiere: il club nerazzurro punta anche a rinforzare la mediana con un elemento di qualità e in grado di portare imprevedibilità.

In questo senso, almeno al momento, l'identikit porta sempre allo stesso nome: "Diciamo sempre Nico Paz, anche se Fabregas è stato molto chiaro nel raccontare il futuro del giocatore. Dovrebbe tornare al Real Madrid, col Como che spera di riaverlo. E' uno di quei calciatori che accendono la fantasia e fanno sognare i tifosi: all'Inter piacerebbe, ma è molto complicato".