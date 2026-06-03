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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Contatti Inter-ag. Palestra, si discute il contratto: l’Atalanta apre alla cessione”

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Moretto: “Contatti Inter-ag. Palestra, si discute il contratto: l’Atalanta apre alla cessione”

Moretto: “Contatti Inter-ag. Palestra, si discute il contratto: l’Atalanta apre alla cessione” - immagine 1
Sono ore decisive per il passaggio del laterale classe 2005 della Nazionale in nerazzurro: contatti in corso per i termini contrattuali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter continua a spingere per Marco Palestra. Il laterale classe 2005, al momento in ritiro con la Nazionale in vista del doppio impegno amichevole contro Lussemburgo e Grecia, è l’obiettivo numero uno per la fascia destra.

Palestra, reduce dal prestito al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, è il preferito per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, in procinto di trasferirsi al Real Madrid.

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Moretto: “Contatti Inter-ag. Palestra, si discute il contratto: l’Atalanta apre alla cessione”- immagine 2

Matteo Moretto ha rivelato attraverso il suo canale X che l’agente di Palestra, Alessandro Lucci, è a Milano:

“Inter forte su Marco Palestra. Contatti costanti con il suo agente, oggi a Milano, per chiudere un accordo sui termini contrattuali”.

Il noto esperto di mercato aggiunge un altro dettaglio importante: “L’Atalanta apre alla cessione”.

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Getty Images

La presenza di Lucci a Milano è indicativa: le prossime ore possono essere già decisive per il futuro di Palestra e il possibile passaggio in nerazzurro.

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