Nel parlare delle trattative per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto, calciomercato.com fa un quadro della situazione in casa Inter in vista della prossima estate. Non è escluso, infatti, che possano anche uscire degli ingaggi pesanti. Si legge:
"L’Inter è disposta ad adeguare il contratto di Carlos Augusto ma con Oaktree al comando bisogna seguire alcune logiche non banali (Gli over 30 non avranno aumenti salariali e ad alcuni potrebbe essere chiesto di spalmare o diminuire l’ingaggio in fase di rinnovo)".
"La proprietà americana ha infatti stabilito che l’attuale monte ingaggi del club è ancora troppo alto e di conseguenza i rinnovi con adeguamento devono però rientrare all’interno di un discorso più ampio e che al termine faccia comunque quadrare i conti, magari con l’uscita dalla rosa di calciatori con contratti pesanti e il cui rendimento non soddisfa a fondo".
(Fonte: calciomercato.com)
