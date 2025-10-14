FC Inter 1908
Oaktree chiarissima. Scenario Inter: “Potrebbero uscire ingaggi pesanti che quest’anno…”

Nel parlare delle trattative per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto, calciomercato.com fa un quadro della situazione in casa Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel parlare delle trattative per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto, calciomercato.com fa un quadro della situazione in casa Inter in vista della prossima estate. Non è escluso, infatti, che possano anche uscire degli ingaggi pesanti. Si legge:

"L’Inter è disposta ad adeguare il contratto di Carlos Augusto ma con Oaktree al comando bisogna seguire alcune logiche non banali (Gli over 30 non avranno aumenti salariali e ad alcuni potrebbe essere chiesto di spalmare o diminuire l’ingaggio in fase di rinnovo)".

"La proprietà americana ha infatti stabilito che l’attuale monte ingaggi del club è ancora troppo alto e di conseguenza i rinnovi con adeguamento devono però rientrare all’interno di un discorso più ampio e che al termine faccia comunque quadrare i conti, magari con l’uscita dalla rosa di calciatori con contratti pesanti e il cui rendimento non soddisfa a fondo".

(Fonte: calciomercato.com)

