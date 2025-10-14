"L’Inter è disposta ad adeguare il contratto di Carlos Augusto ma con Oaktree al comando bisogna seguire alcune logiche non banali (Gli over 30 non avranno aumenti salariali e ad alcuni potrebbe essere chiesto di spalmare o diminuire l’ingaggio in fase di rinnovo)".

"La proprietà americana ha infatti stabilito che l’attuale monte ingaggi del club è ancora troppo alto e di conseguenza i rinnovi con adeguamento devono però rientrare all’interno di un discorso più ampio e che al termine faccia comunque quadrare i conti, magari con l’uscita dalla rosa di calciatori con contratti pesanti e il cui rendimento non soddisfa a fondo".