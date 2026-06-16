Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, secondo La Stampa l’Inter è su due giocatori della Juve: Cambiaso e…
calciomercato
Mercato, secondo La Stampa l’Inter è su due giocatori della Juve: Cambiaso e…
Il club bianconero dovrà prima vendere per poi andare sul mercato in entrata. E l'Inter sarebbe interessata a due nomi
E' ufficialmente partita l'avventura di Giovanni Carnevali come ad della Juventus. E la prima missione del dirigente sarà quella di vendere per sistemare i conti bianconeri dopo la mancata qualificazione in Champions League.
Secondo La Stampa, il club bianconero dovrà prima vendere per poi andare sul mercato in entrata. E l'Inter sarebbe interessata a due nomi: Andrea Cambiaso e Gleison Bremer. Da capire se l'interesse si trasformerà in trattativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA