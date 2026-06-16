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Mercato, secondo La Stampa l’Inter è su due giocatori della Juve: Cambiaso e…

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Il club bianconero dovrà prima vendere per poi andare sul mercato in entrata. E l'Inter sarebbe interessata a due nomi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' ufficialmente partita l'avventura di Giovanni Carnevali come ad della Juventus. E la prima missione del dirigente sarà quella di vendere per sistemare i conti bianconeri dopo la mancata qualificazione in Champions League.

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Getty Images

Secondo La Stampa, il club bianconero dovrà prima vendere per poi andare sul mercato in entrata. E l'Inter sarebbe interessata a due nomi: Andrea Cambiaso e Gleison Bremer. Da capire se l'interesse si trasformerà in trattativa.

 

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