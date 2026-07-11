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Mercato Inter, si apre questa possibilità tutta nuova per Massolin

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Il classe 2002 andrà in ritiro con l’Inter di Chivu, ma difficilmente troverà spazio in nerazzurro: ecco dove potrebbe andare
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sfumata la prima scelta Mattia liberali, che ha preferito accasarsi sul lago di Como, ora il Sassuolo resta alla ricerca di un elemento di fantasia per la propria trequarti. E una prima idea porta a Yanis Massolin, la cui permanenza a Milano è tutt'altro che scontata.

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Secondo Tuttosport, "il classe 2002 andrà in ritiro con l’Inter di Chivu, ma difficilmente troverà spazio in nerazzurro. Motivo per cui alla fine potrebbe andare a giocare in prestito per trovare spazio con continuità in Serie A. I neroverdi sono la finestra pronti a farsi avanti nelle prossime settimane".

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