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Mercato Inter, si apre questa possibilità tutta nuova per Massolin
Il classe 2002 andrà in ritiro con l’Inter di Chivu, ma difficilmente troverà spazio in nerazzurro: ecco dove potrebbe andare
Sfumata la prima scelta Mattia liberali, che ha preferito accasarsi sul lago di Como, ora il Sassuolo resta alla ricerca di un elemento di fantasia per la propria trequarti. E una prima idea porta a Yanis Massolin, la cui permanenza a Milano è tutt'altro che scontata.
Secondo Tuttosport, "il classe 2002 andrà in ritiro con l’Inter di Chivu, ma difficilmente troverà spazio in nerazzurro. Motivo per cui alla fine potrebbe andare a giocare in prestito per trovare spazio con continuità in Serie A. I neroverdi sono la finestra pronti a farsi avanti nelle prossime settimane".
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