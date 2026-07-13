Da Israele – Khalaili, esami in struttura diversa da Coni. Dovrà fare questi esami

Dall'esito dei nuovi controlli dipende la firma con l'Inter: nel suo Paese parlano del calciatore dell'USG

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 13:13)

Il sito israeliano Sport5sta seguendo da vicino la questione Khalaili. Anche perché si trattava dell'affare più costoso della storia del calcio israeliano. Oggi - spiegano in Israele - il calciatore farà ulteriori visite mediche richieste dal Coni e dopo questi esami si saprà se l'accordo con l'Inter sarà annullato.

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"Il motivo del ritardo risiede nel fatto che, a differenza di altri Paesi, l'Italia ha un protocollo cardiaco particolarmente esteso e rigoroso. È stato il Comitato Olimpico Italiano (CONI) a richiedere la serie aggiuntiva di esami cardiologici, con una decisione del tutto indipendente dall'Inter", spiegano ai propri lettori.

Lo stesso sito parla di visite mediche superata con l'Intercon fonti mediche che spiegano come "dal periodo del Covid in poi riscontri come quelli richiesti dal Coni siano diventati più frequenti e un giocatore su quattro richiede ulteriori accertamenti. È una procedura abituale a cui vengono sottoposti i giocatori e i risultati del primo controllo di solito vengono inviati ad uno specialista che poi deve dare il via libera definitivo. Il giocatore dovrebbe quindi sottoporsi ad altri esami questa mattina. Khalaili dovrebbe recarsi questa mattina in un altro centro medico. Un centro medico diverso da quello in cui è stato visitato durante il fine settimana, per sottoporsi a controlli cardiaci approfonditi e particolarmente completi. Non si tratterà soltanto di un normale ecocardiogramma, ma di una serie estesa di esami cardiologici che comprenderà anche un incontro e un consulto con uno specialista del settore", si legge.

I risultati di oggi determineranno in maniera definitiva il destino dell’affare tra Inter e Union. Una cosa da dentro o fuori con il calciatore che non potrebbe giocare né al club nerazzurro né in altri club italiani. E le sirene sono già arrivate in Premier.

(Fonte: sport5.co)