Aleksandar Stankovic si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge: l'Inter può riportarlo così a Milano

Alessandro Cosattini Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 18:47)

Aleksandar Stankovic si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge e ora sogna di tornare all'Inter (qui le sue parole). Titolare da subito, fin qui ha segnato 4 gol in campionato e 3 in Champions League, entrando peraltro in ognuna delle reti del 3-0 dei belgi contro il Marsiglia di fine gennaio, match decisivo per il passaggio ai playoff. L'Inter pensa di riportarlo a Milano in estate.

"La scorsa estate, il centrocampista classe 2005 è passato in Belgio a titolo definitivo per quasi 10 milioni. Ma l'Inter si è riservata il diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027.

Cristian Chivu (già suo allenatore in Primavera) ha ammesso che il club lo osserva con interesse e sta pensando di riportarlo a casa già la prossima estate. E al serbo non dispiacerebbe: "Sogno di tornare, ma ora penso solo al Brugge", si legge.