Sky – Inter, per Khalaili il responso del Coni già oggi: probabile che…

È cominciato oggi il ritiro dell'Inter verso una nuova stagione. Chivu ha previsto doppia seduta tutti i giorni fino a mercoledì quando poi la squadra partirà alla volta della Germania. Nel pomeriggio è prevista anche la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del presidente Marotta che anticiperà la prima conferenza stampa di Cristian Chivu.

Il club nerazzurro aspetta però un esito importante, quello per l'idoneità di Khalaili. Da quanto riportato da Skysport arriverà oggi il verdett sul giocatore israeliano. "Probabile che l'acquisto salti per una questione di idoneità quindi non per responsabilità del club e a quel punto l'Inter dovrebbe virare su un'alternativa", ha spiegato Matteo Barzaghi.

Nelle priorità c'è anche il difensore centrale: due deve prenderne l'Inter - spiegano a Skysport - uno prima possibile e l'altro magari arriverà ad estate inoltrata e sarà un profilo giovane. Poi si vedrà se ci saranno margini per un uomo a centrocampo.