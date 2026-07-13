Piero Ausilio, che non può avere nulla da rimproverarsi, non se ne starà con le mani in mano: giusto ragionare sulle alternative

Marco Astori Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 09:46)

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"Bisogna munirsi di pazienza per scacciare quel pizzico di fisiologica frustrazione, visto che - per motivi diversi - la ricerca dell’erede di Denzel Dumfries si è rivelata fino a questo momento molto più ripida e insidiosa del previsto". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sulla fascia destra dell'Inter: c'è attesa di capire come si evolverà la questione Anan Khalaili, ma intanto il club ha cominciato a sondare nuove piste. Si legge: "Piero Ausilio, che non può avere nulla da rimproverarsi, non se ne starà però con le mani in mano.

Giusto in ogni caso, considerando che nel frattempo oggi comincia la preparazione della nuova stagione senza l’esterno destro titolare, ragionare su quelle che potrebbero essere le alternative se la pista Khalaili dovesse naufragare definitivamente. Il primo nome che viene in mente è quello di Guéla Doué, fratello maggiore di Desiré, già circolato nelle ore che avevano preceduto l’accordo definitivo tra Inter e Union Saint-Gilloise per Khalaili. Trattandosi però di un giocatore dalle caratteristiche diverse dall’israeliano, non è da escludere che Chivu (le cui richieste sono chiare ormai da tempo) possa preferirgli altri profili.

Tra questi potrebbe comparire anche Rafik Belghali: l’algerino era stato accostato ai nerazzurri già a gennaio, ma il suo trasferimento sarebbe stato impossibile da regolamento, avendo già giocato con un’altra squadra prima del Verona nell’arco della stessa stagione. La dirigenza interista l’ha però seguito con interesse e potrebbe stavolta fare un ragionamento concreto su di lui, che rimane anche nel mirino di altri club di Serie A. Per ora è soltanto una suggestione: tutto passa dalle novità attese sul fascicolo di Khalaili".