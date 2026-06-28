Per finanziare il mercato in entrata, in questi giorni l'Inter potrebbe accumulare un discreto tesoretto anche dalle uscite cosiddette "minori". Due nomi che potrebbero presto salutare, infatti, sono Asllani e Franco Carboni, che hanno mercato in Italia:

"Restyling centrocampo scattato in casa Cagliari, dove si preparano a dire addio a Gianluca Gaetano (in chiusura il trasferimento all’Atalanta per 15 milioni: contratto fino al 2031 per il regista) e hanno già salutato Folorunsho e Sulemana rientrati rispettivamente al Napoli e all’Atalanta (per entrambi il diritto di riscatto era troppo alto)".