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calciomercato
Inter, via alle uscite “minori”: il Cagliari è su Asllani, Franco Carboni verso il Parma
Per finanziare il mercato in entrata, in questi giorni l'Inter potrebbe accumulare un discreto tesoretto anche dalle uscite cosiddette "minori". Due nomi che potrebbero presto salutare, infatti, sono Asllani e Franco Carboni, che hanno mercato in Italia:
"Restyling centrocampo scattato in casa Cagliari, dove si preparano a dire addio a Gianluca Gaetano (in chiusura il trasferimento all’Atalanta per 15 milioni: contratto fino al 2031 per il regista) e hanno già salutato Folorunsho e Sulemana rientrati rispettivamente al Napoli e all’Atalanta (per entrambi il diritto di riscatto era troppo alto)".
"Ora i sardi pensano come sostituto di Gaetano a Krijstian Asllani (rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas) e trattano Michael Aebischer, per il quale il Pisa chiede 5 milioni (...). Dopo Lontani (Milan) il Parma vuole pescare ancora a Milano: lavori in corso per il ritorno a titolo definitivo del laterale sinistro Franco Carboni dall’Inter. A proposito di terzini: Zanotti (Lugano) resta nel mirino dell’Udinese, che rischia di perdere a parametro zero il laterale destro Ehizibue".
(Fonte: Tuttosport)
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