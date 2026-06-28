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Inter, via alle uscite “minori”: il Cagliari è su Asllani, Franco Carboni verso il Parma

Inter, via alle uscite “minori”: il Cagliari è su Asllani, Franco Carboni verso il Parma - immagine 1
Per finanziare il mercato in entrata, in questi giorni l'Inter potrebbe accumulare un discreto tesoretto anche dalle uscite cosiddette "minori"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Per finanziare il mercato in entrata, in questi giorni l'Inter potrebbe accumulare un discreto tesoretto anche dalle uscite cosiddette "minori". Due nomi che potrebbero presto salutare, infatti, sono Asllani e Franco Carboni, che hanno mercato in Italia:

Inter, via alle uscite “minori”: il Cagliari è su Asllani, Franco Carboni verso il Parma- immagine 2
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"Restyling centrocampo scattato in casa Cagliari, dove si preparano a dire addio a Gianluca Gaetano (in chiusura il trasferimento all’Atalanta per 15 milioni: contratto fino al 2031 per il regista) e hanno già salutato Folorunsho e Sulemana rientrati rispettivamente al Napoli e all’Atalanta (per entrambi il diritto di riscatto era troppo alto)".

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"Ora i sardi pensano come sostituto di Gaetano a Krijstian Asllani (rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas) e trattano Michael Aebischer, per il quale il Pisa chiede 5 milioni (...). Dopo Lontani (Milan) il Parma vuole pescare ancora a Milano: lavori in corso per il ritorno a titolo definitivo del laterale sinistro Franco Carboni dall’Inter. A proposito di terzini: Zanotti (Lugano) resta nel mirino dell’Udinese, che rischia di perdere a parametro zero il laterale destro Ehizibue".

(Fonte: Tuttosport)

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