Con ogni probabilità Davide Frattesi lascerà l'Inter già in questa finestra di mercato. Al momento il club più vicino a concludere l'operazione è il Galatasaray. Si ragiona ancora sulla formula con il club nerazzurro che preme affinché l'affare sia a titolo definitivo, quindi con un obbligo di riscatto.
calciomercato
Inter, se va via Frattesi non arriverà nessuno. Il Galatasaray aveva proposto questo giocatore
"L’Inter ha già rifiutato l’inserimento nella negoziazione di Gabriel Sara, trequartista del Galatasaray, sia perché i nerazzurri vogliono solo cash, sia perché al momento, anche con l’uscita di Frattesi, non sono previste entrate nel reparto di centrocampo. I sei calciatori presenti attualmente in rosa sono reputati sufficienti per completare la stagione, salvo ovviamente clamorose opportunità di mercato", sottolinea Tuttosport.
"Così anche Sucic e soprattutto Andy Diouf potranno avere più spazio nell’undici di Chivu. D’altronde il minutaggio di Frattesi, da agosto alla prima del 2026, non è stato più quello del dodicesimo uomo o del giocatore pronto a entrare per spaccare le partite, ma solo quello di una semplice riserva, da seconda, se non terza scelta, per Chivu. Col classe ’99 impiegato sinora solo per 506’, per un totale di 15 presenze tra tutte le competizioni".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA