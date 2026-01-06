"L’Inter ha già rifiutato l’inserimento nella negoziazione di Gabriel Sara, trequartista del Galatasaray, sia perché i nerazzurri vogliono solo cash, sia perché al momento, anche con l’uscita di Frattesi, non sono previste entrate nel reparto di centrocampo. I sei calciatori presenti attualmente in rosa sono reputati sufficienti per completare la stagione, salvo ovviamente clamorose opportunità di mercato", sottolinea Tuttosport.