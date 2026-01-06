Il centrocampista dell'Inter potrebbe lasciare Milano a gennaio e in cima alle sue preferenze ci sarebbe la Juventus di Spalletti

"La Juventus resta sempre vigile sul fronte della mezzala romana dopo il summit di metà dicembre col suo agente Beppe Riso, nel quale sono stati imbastiti i primi contatti. Tra T'altro il classe 1999 ha sempre messo in queste settimane la Signora in cima alla lista delle preferenze come sua nuova destinazione. Anche e soprattutto per la presenza in panchina di quel Luciano Spalletti che ha saputo valorizzarlo in Nazionale come nessun altro. Ecco perché la possibilità di tornare a lavorare alle sue dipendenze stuzzica Davidino, che nel frattempo è corteggiato dal Galatasaray. I turchi, però, non vorrebbero andare oltre al prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (intorno ai 30 milioni). Nessun obbligo di riscatto come invece chiede l'Inter", riporta Tuttosport.