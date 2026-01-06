Il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi, potrebbe lasciare Milano a gennaio e in cima alle sue preferenze ci sarebbe la Juventus di Spalletti
TS – Frattesi, Juve in corsa: condizioni uguali al Galatasaray. Ingaggio top, ma il giocatore…
"La Juventus resta sempre vigile sul fronte della mezzala romana dopo il summit di metà dicembre col suo agente Beppe Riso, nel quale sono stati imbastiti i primi contatti. Tra T'altro il classe 1999 ha sempre messo in queste settimane la Signora in cima alla lista delle preferenze come sua nuova destinazione. Anche e soprattutto per la presenza in panchina di quel Luciano Spalletti che ha saputo valorizzarlo in Nazionale come nessun altro. Ecco perché la possibilità di tornare a lavorare alle sue dipendenze stuzzica Davidino, che nel frattempo è corteggiato dal Galatasaray. I turchi, però, non vorrebbero andare oltre al prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (intorno ai 30 milioni). Nessun obbligo di riscatto come invece chiede l'Inter", riporta Tuttosport.
"La stessa formula (prestito oneroso con diritto di riscatto) che la stessa Juve aveva palesato come base per portare avanti la trattati-va. E a parità di condizioni la sensazione è che Frattesi preferirebbe di gran lunga continuare a giocare in Italia e in un campionato di primissima fascia, con tutto il rispetto della Turkish Super Lig. L'ingaggio proposto dal Gala è però di quelli enormi: 5 milioni netti a stagione per quattro anni. Due in più di quelli percepiti ora a Milano (3 netti) e anche molto superiore a quello che andrebbe guadagnare alla Continassa", aggiunge il quotidiano.
