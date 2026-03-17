Con Yann Sommer destinato a lasciare Milano al termine della stagione, l'Inter da tempo ha iniziato a guardarsi intorno con l'obiettivo di trovare un portiere all'altezza. Ci sarà poi da valutare anche il futuro di Josep Martinez che in due anni in nerazzurro non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. "Ciò che non era accaduto con Inzaghi, infatti, non si è verificato neanche con Chivu: stavolta due indizi sembrano già bastare come prova sul giudizio che ad Appiano Gentile hanno dello spagnolo. Quello che sembra avere più chance di rimanere in nerazzurro è Raffaele Di Gennaro, formalmente in scadenza di contratto, ma disponibile a rinnovare per un altro anno come ormai consuetudine", sottolinea il Corriere dello Sport.