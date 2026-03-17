Con Yann Sommer destinato a lasciare Milano al termine della stagione, l'Inter da tempo ha iniziato a guardarsi intorno con l'obiettivo di trovare un portiere all'altezza. Ci sarà poi da valutare anche il futuro di Josep Martinez che in due anni in nerazzurro non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. "Ciò che non era accaduto con Inzaghi, infatti, non si è verificato neanche con Chivu: stavolta due indizi sembrano già bastare come prova sul giudizio che ad Appiano Gentile hanno dello spagnolo. Quello che sembra avere più chance di rimanere in nerazzurro è Raffaele Di Gennaro, formalmente in scadenza di contratto, ma disponibile a rinnovare per un altro anno come ormai consuetudine", sottolinea il Corriere dello Sport.
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Inter, Vicario la pista più calda: poi altri due nomi. Martinez? Due indizi sono la prova di…
"Tocca quindi alla dirigenza andare a scandagliare il mercato alla ricerca in tempi brevi quantomeno del titolare, per evitare di farsi scavalcare dalla concorrenza sui profili più apprezzati. In cima alla lista di Piero Ausilio da tempo c’è ormai Guglielmo Vicario, vecchio pallino, seguito con insistenza già prima dell’arrivo di Sommer e poi finito al Tottenham. L’esperienza travagliata in Inghilterra ha acceso nel ragazzo, che percepisce poco più di 2,5 milioni netti, la forte voglia di tornare in Serie A".
"Sembra questa la pista più percorribile e al momento più calda rispetto ad altre, ma bisogna trovare la quadra dal punto di vista economico con gli Spurs, considerando che Vicario ha un contratto fino al 2028. Sullo sfondo resta l’apprezzamento per profili come Lunin e Caprile, mentre rimane remota l’ipotesi di convincere Alisson (scadenza con il Liverpool 2027): l’ex Roma sembra avere altri piani per il futuro".
(Corriere dello Sport)
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