Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Ad oggi mancano dieci giorni esatti all’inizio del ritiro dei nerazzurri in Germania. Cristian Chivu avrà lì una prima bozza della sua squadra, nuova ma senza stravolgimenti, orfana dei nazionali e con quel paio di volti nuovi che l’allenatore ha sempre pensato fosse un bene avere fin dall’inizio della preparazione estiva. Ci sarà il neo secondo portiere Ivan Provedel, che nei prossimi giorni sarà a Milano per le visite mediche e la firma che anticiperà l’ufficialità del suo trasferimento dalla Lazio, e inevitabilmente l’intento è di accogliere in tempi brevi anche il nuovo motore sulla corsia di destra. Sprint e strappi servono sulla fascia opposta a quella di Federico Dimarco e la regione del Baden-Württemberg, che ospita le sedi della Mercedes e della Porsche, diventa il posto perfetto per iniziare a testare le qualità dell’israeliano. Lì, insomma, di velocità se ne intendono".