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GdS – Frattesi alla Roma e Koné all’Inter? I club studiano l’operazione. Ecco le cifre
"L'asso per arrivare a Manu Koné, da tempo obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra sul mercato, potrebbe essere già nella manica dell'Inter. E avere nome e cognome ben precisi: Davide Frattesi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad una doppia trattativa possibile sull'asse Milano-Roma.
Getty ImagesFrattesi è ormai in uscita dall'Inter dopo un'annata dal suo punto di vista molto deludente, tra gli acciacchi iniziali e il poco spazio comunque trovato con Chivu. Frattesi "ha ormai raggiunto il capolinea della sua avventura a Milano ma potrebbe dire addio facendo un ultimo regalo all'Inter. Perché è ormai stra-noto, da circa un anno, che staff tecnico e dirigenza nerazzurra abbiano individuato nel giallorosso Koné il rinforzo ideale da mettere nelle mani di Chivu. Ma è (quasi) altrettanto nota la situazione finanziaria della Roma, chiamata entro il 30 giugno a raccogliere pesantissime plusvalenze per rispettare il settlement agreement a tema FFP firmato con la Uefa.
Così Gasperini rischia di dover salutare almeno qualche pezzo pregiato della sua rosa: Svilar, Ndicka, Wesley, Koné, Soulé sono gli indiziati. Chiaramente non tutti, ma forse nemmeno uno solo. L'Inter lo sa bene e proverà a sfruttare a proprio favore la questione, cercando di inserire nell'operazione pure il cartellino di Frattesi per contenere i costi", racconta la Rosea.
Si parla anche di cifre perché se un anno fa l'Inter sembrava vicina a Kone per una valutazione di circa 40 mln, ora l'asticella si alza perché i Friedkin ne pretendono 50, così da ottenerne 30 di plusvalenza per rispettare gli accordi UEFA. "Ecco allora perché entra in gioco il nome di Frattesi, che da Inter e Roma verrebbe valutato una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Così, per la dirigenza nerazzurra, l'esborso si limiterebbe ad una cifra esattamente uguale, sempre attorno ai 20-25 milioni. Un grande colpo a tutti gli effetti, sia in termini economici che tecnici. Uno scenario che andrà approfondito a partire dalle prossime settimane", commenta La Gazzetta.
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