Getty ImagesFrattesi è ormai in uscita dall'Inter dopo un'annata dal suo punto di vista molto deludente, tra gli acciacchi iniziali e il poco spazio comunque trovato con Chivu. Frattesi "ha ormai raggiunto il capolinea della sua avventura a Milano ma potrebbe dire addio facendo un ultimo regalo all'Inter. Perché è ormai stra-noto, da circa un anno, che staff tecnico e dirigenza nerazzurra abbiano individuato nel giallorosso Koné il rinforzo ideale da mettere nelle mani di Chivu. Ma è (quasi) altrettanto nota la situazione finanziaria della Roma, chiamata entro il 30 giugno a raccogliere pesantissime plusvalenze per rispettare il settlement agreement a tema FFP firmato con la Uefa.